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الصين ترفض البيان الصادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحقها

01:02 م الأربعاء 16 يونيو 2021
الصين ترفض البيان الصادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحقها

أمريكا والاتحاد الأوروبي

(وكالات):

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أنها "ترفض وتستنكر البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي ينتقدها".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة صحفية دورية، إن "الحكومة الصينية تعارض بشدة أي دولة تفرض مطالبها على دول أخرى".

وجاء ذلك بعد أن تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتعاون في مجموعة من القضايا العالمية، بما في ذلك التعامل مع الصين.

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الصين وزارة الخارجية الصينية

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