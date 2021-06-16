الصحة العالمية: تراجع أعداد إصابات كورونا العالمية بنسبة 12% الأسبوع الماضي

جنيف - أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن معدل الإصابات العالمية بفيروس كورونا انخفض بنسبة 12% الأسبوع الماضي، فيما تراجع معدل الوفيات بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وأضافت المنظمة - في تقرير اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو وأكثر من 72 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في 5 مناطق من أصل 6 تابعة لمنظمة الصحة العالمية ومنها جنوب شرق آسيا بنسبة انخفاض 27% وأوروبا بنسبة 13%، فيما سجلت أفريقيا زيادة في حالات الإصابة بنسبة 44%، مضيفا أن معدل الوفيات تراجع في أوروبا بنسبة 17% وأمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 7%، بينما سجل معدل الوفيات ارتفاعا في أفريقيا بنسبة 20% وجنوب شرق آسيا بنسبة 12%.

ولفت التقرير إلى أن الهند تمثل غالبية الحالات المسجلة في الأسبوع الماضي (أكثر من 613 ألف حالة)، تليها البرازيل (أكثر من 454 ألف حالة)، والأرجنتين (أكثر من 177 ألف حالة) ، وكولومبيا (أكثر من 176 ألف حالة)، والولايات المتحدة (أكثر من 105 ألف حالة)، وروسيا (أكثر من 82 ألف حالة) ) وإيران (أكثر من 59 ألف حالة) وإندونيسيا (أكثر من 55 ألف حالة) وتشيلي (أكثر من 48 ألف حالة) وجنوب إفريقيا (أكثر من 47 ألف حالة) والمملكة المتحدة (أكثر من 46 ألف حالة) وتركيا (أكثر من 42 ألف حالة).

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى استمرار ظهور العديد من سلالات الفيروس التاجي الجديد المثيرة للقلق والتي بدأت في الانتشار في جميع أنحاء العالم ومنها متحور "ألفا" الذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة في سبتمبر 2020 وموجود الآن في 172 دولة ومتحور "جاما" الذي تم تسجيله لأول مرة في البرازيل في سبتمبر ووصل إلى 68 دولة فيما ارتفع عدد البلدان المتضررة من سلالة "دلتا" التي اكتشفها علماء الفيروسات في الهند في أكتوبر 2020 إلى 80 دولة.