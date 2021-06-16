قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 20 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم مصاب.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة بيتا بنابلس، وفى الخليل اعتقلت 8 أشخاص ، كما اعتقلت شابين من طولكرم، وفى رام الله اعتقلت 9 أشخاص مواطنين بينهم مصاب.