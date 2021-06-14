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ميركل تدعو الناتو للحفاظ على التوازن في التعامل مع الصين

08:27 م الإثنين 14 يونيو 2021
ميركل تدعو الناتو للحفاظ على التوازن في التعامل مع الصين

المستشارة أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

دقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناقوس الحذر عقب محادثات قمة مع حلفائها بمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) تم خلالها تسليط الضوء على المخاوف من تنامي القوة العسكرية للصين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وحثت ميركل الناتو على الحفاظ على التوازن فيما يتعلق بتعامله مع الصين، وهو يسعى للرد على تزايد القوة العسكرية لبكين.

ورأت ميركل أن التعامل مع روسيا والصعود الصيني ومنطقة المحيطين الهندي والهادي تمثل التحديات المركزية التي تواجه الناتو.

يذكر أن رؤية الحلف الحالية سارية منذ عام 2010، وكانت دول الناتو أعربت في هذه الرؤية عن أملها في انتهاء زمن التوترات الكبيرة، لكن تلا ذلك تطورات جديدة مثل الصراع في أوكرانيا واستمرار صعود الصين لتصبح قوة عالمية، ويسعى الحلف في رؤيته الجديدة إلى تحديد كيفية التعامل مع هذه التطورات.

أنجيلا ميركل الصين الناتو حلف شمال الأطلسي

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