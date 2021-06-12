بوتين: 18 مليون مواطن روسي تلقوا اللقاح ضد فيروس "كورونا" حتى الآن

موسكو - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن 18 مليون مواطن روسي تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد حتى الآن، مشيرا إلى أن نتائج حملة التطعيم تجعل توسيعها ممكنا.

وأشار بوتين - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم /السبت/ - إلى أنه " لا عجب في تحفظ معظم المواطنين الروس إزاء التطعيم، قائلا: "إنه أمر طبيعي في بلادنا أن يلتزم الناس التحفظ - إذا جاز التعبير - إزاء مثل هذه الإجراءات. لكن يبدو لي أن خضوع 18 مليون شخص للتطعيم، وذلك بدون تسجيل حالة واحدة لحدوث أعراض جانبية تذكر، يمثل دليلا واضحا بما فيه الكفاية على أن التطعيم يجب أن يجري بشكل أوسع". مضيفا أنه "أمر لا يوجد فيه سبب للخوف".

وعلق بوتين على تصريحات المتروبوليت هيلاريون، رئيس قسم العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو، الذي أكد تأييد الكنيسة الروسية لتوسيع حملة التطعيم، مضيفا أن مستوى التحصين يجب أن يشمل، برأيه، 118 مليون شخص وليس 18 مليونا، كما هو الأمر حاليا. كما علق بوتين في هذا الصدد: "ربما لسنا بحاجة إلى رقم 118 مليونا، بل يجب أن تكون المناعة لدى 60% من السكان، بمن فيهم المتعافون، ومنهم من لم تظهر عليه أعراض المرض".