وزراء الناتو يبحثون إصلاح الحلف والانسحاب من أفغانستان

بروكسل - (د ب أ)

من المقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء وزراء الخارجية والدفاع في الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي (الناتو)، والبالغ عددها 30 دولة، مؤتمرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتمهيد الطريق أمام عقد قمة في منتصف يونيو، مع العمل بالفعل على صياغة بيان للقادة.

ومن المقرر أن تهيمن على الاجتماعين مجموعة أفكار تتعلق بالإصلاح قدمها رئيس الحلف لأول مرة في أواخر العام الماضي، بالإضافة إلى الانسحاب المقرر للدول الحليفة من أفغانستان خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد مرور ما يقرب من عقدين من تواجدها هناك.

ودعا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، الحلفاء قبيل عقد الاجتماع، إلى "بذل المزيد سويا" في مبادرات الدفاع المشتركة. وإلى جانب تعزيز المشاورات الداخلية، يعد ذلك أحد المقترحات الرئيسية لتحديث المؤسسة التي تأثرت مرارا بسبب الخلافات القوية التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة.

وقال ستولتنبرج للصحافة أمس الاثنين، إنه واثق من أن القادة سوف يوقعون على جدول أعمال إصلاحي في اجتماع القادة المقرر في 14 من يونيو - وهو الأول منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة من سلفه دونالد ترامب.

كما يجب على الحلفاء الموجودين في أفغانستان أيضا أن يحددوا كيفية استمرار تعاونهم مع الحكومة في كابول بدقة بمجرد مغادرة القوات المتبقية التابعة للناتو والدول الشريكة البالغ عدد أفرادها نحو 10 آلاف.

وأعلن ستولتنبرج مؤخرا أنه يمكن تدريب قوات الأمن الحكومية خارج أفغانستان في المستقبل، وأن حلف الناتو يريد مواصلة الدعم المالي لقوات الأمن وتقديم المشورة لها.