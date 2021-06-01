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مسلحون يقتلون ابنة وزير أوغندي في محاولة لاغتياله

05:25 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
مسلحون يقتلون ابنة وزير أوغندي في محاولة لاغتياله

تعبيرية

أوغندا - (أ ش أ)

أطلق مسلحون مجهولون في أوغندا، اليوم الثلاثاء، الرصاص على سيارة تقِل وزير النقل الجنرال إدوارد كاتومبا وامالا، في محاولة لاغتياله أسفرت عن إصابته ومقتل ابنته وسائقه.

ونقلت صحيفة (ديلي مونيتور) اليومية الأوغندية في نسختها باللغة الإنجليزية عن شهود عيان قولهم إن أربعة مُهاجمين مُسلحين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين فتحوا النار على السيارة التي كانت تقل القائد السابق للقوات البرية لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية في ضاحية كيساسي في كمبالا.

وأظهرت صورٌ متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الجنرال وامالا تحمل ملامحه علامات الصدمة بجانب السيارة التي ماتت فيها ابنته بريندا نانتونجو والسائق هارونا كايوندو. قبل أن يتم نقله إلى عيادة خاصة قريبة وبعدها نقله إلى مستشفى ميديبال الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الجيش، البريجادير (العميد) فلافيا بيكواسو، للصحفيين "وقع إطلاق نار.. أصيب ونُقل إلى المستشفى وقتل سائقه".

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إدوارد كاتومبا وامالا أوغندا محاولة اغتيال

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