الرئيس الفرنسي يدعو إلى اتحاد أوروبي أكثر مرونة وحزما في اتخاذ القرارات

09:36 م الأحد 09 مايو 2021
الرئيس الفرنسي يدعو إلى اتحاد أوروبي أكثر مرونة وحزما في اتخاذ القرارات

إيمانويل ماكرون

باريس - (أ ش أ):

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتحاد أوروبي أكثر مرونة، وأكثر سرعة وحزما في اتخاذ القرارات.

وخلال افتتاح المؤتمر حول مستقبل أوروبا، الذي يشكل إطارا لمشاورات واسعة النطاق مع المواطنين عبر منصة رقمية .. دعا ماكرون إلى "عودة المشاريع الكبرى" .. حسبما أفادت قناة "فرانس24" مساء اليوم الأحد.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن هذا المؤتمر يشكل حدثا غير مسبوق من أجل تصور مستقبل الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشرة المقبلة.

واغتنم الرئيس الفرنسي مناسبة وجوده في ستراسبورج للتشديد أمام قادة المؤسسات الأوروبية على "الرمز الحي" الذي تجسده هذه المدينة على صعيد تاريخ البناء الأوروبي.

ومن المفترض أن يفضي "المؤتمر حول مستقبل أوروبا" الذي نظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إلى قرارات في ربيع 2022، حين تتسلم فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

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