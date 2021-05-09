سوريا تدين سلوك قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني

دمشق - (أ ش أ):

دانت سوريا، اليوم الأحد، السلوك اللاإنساني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين إزاء الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة حق هذا الشعب بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا ) - أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يواصلون عدوانهم الآثم المشترك على الشعب الفلسطيني، الواقع تحت احتلال غاصب لا يقيم وزنا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا يحترم قدسية المسجد الأقصى وخصوصية أداء المسلمين لشعائر شهر رمضان المبارك.

وأضافت الوزارة أن اقتحام المستوطنين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وتزامن ذلك مع قيام المستوطنين الآخرين بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في أحياء الشيخ جراح وباب العامود وسلوان، ومنعهم من أداء واجبهم الديني خلال هذا الشهر الفضيل والاعتداء على مساكنهم وسلبها منهم، تخالف أبسط حقوق الإنسان.