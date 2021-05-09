فيروس كورونا: دورية لانسيت الطبية المرموقة تنتقد تعامل الحكومة الهندية مع الوباء

نيودلهي- (بي بي سي):

وجهت المجلة الطبية المرموقة "لانسيت " انتقادات شديدة في افتتاحياتها للحكومة الهندية على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد.

واتهمت المجلة الأسبوعية حكومة البلاد بإضاعة جهودها السابقة في تعاملها مع الوباء.

وعابت على صانعي القرار في الهند، كونهم لم يتمكنوا من التحرك على نحو مناسب سواء على مستوى حملة التطعيم الوطنية الهندية المضادة لكورونا، أو لعدم حظر المهرجانات الدينيةوالتجمعات السياسية، على الرغم من التحذيرات من تبعاتها ومغبة انفلات زمام الأمور.

ولم تعلق بعد حكومة ناريندرا موديحول كل ما يثار عن الأزمة الصحية من داخل البلاد في الوقت الذي تواصل فيه حصيلة الفيروس منحاها التصاعدي هناك.

وواصلت الهند تسجيل الأرقام الكبيرة من الإصابات بكورونا والتي ارتفعت بأكثر من 400 ألف حالة اليوم الأحد على حد ما أعلن كما تزايد عداد الوفيات الذي تجاوز أربعة آلاف وفاة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.