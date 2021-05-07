الجامعة العربية ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا

القاهرة - (أ ش أ):

رحبت جامعة الدول العربية بالإعلان يوم أمس الخميس عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا والعمل على إعادة جسور الصداقة والتعاون بين الدولتين في سياق مبادئ حسن الجوار والإحترام المتبادل والروابط الممتدة بين شعبيهما.

وعبر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الجمعة عن تثمين الجامعة لكافة الجهود والمساعي الحميدة التي بذلت من أجل إعادة العلاقات بين الصومال وكينيا وإزالة كل ما كان يعكر صفوها، وآخرها الجهود الحميدة التي اضطلعت بها دولة قطر والتي أفضت إلى الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

ودعا المصدر الحكومتين الصومالية والكينية إلى مواصلة العمل نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين الدولتين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.