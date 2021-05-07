أول تعليق من أردوغان بعد المباحثات المصرية التركية

(وكالات):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئيس التركي، عقب صلاة الجمعة، قوله:"موقفنا تجاه الشعب المصري إيجابي جدا، ونسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر".

وتأتي تصريحات أردوغان في أعقاب مباحثات مصرية تركية انطلقت الأربعاء الماضي، والتي انعقدت لأول مرة منذ العام 2013، حيث بحث الجانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات ووصولها لمرحلة أكثر تطورًا.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنه وبعد يومين من المداولات، والمُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال فقد كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لاسيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.