كورونا والحلول السياسية للقضايا الإقليمية على رأس أولويات الصين خلال رئاستها مجلس الأمن

الصين - (أ ش أ)

أعلنت الصين أن مواجهة تحديات وباء "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، ودفع الحلول السياسية للقضايا الإقليمية الساخنة، والتمسك بالتعددية على رأس أولوياتها خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر مايو الجاري.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء، إن الوضع الأمني الدولي في الوقت الراهن يواجه العديد من التحديات، وإن الصين تولي اهتماما بالغا بهذه التحديات خلال رئاستها لمجلس الأمن، حيث ستعزز الاتصالات والتشاور مع أعضاء المجلس والأطراف المختلفة لتعزيز لعب مجلس الأمن دوره الفعال.

وأضاف جيون أن محور عمل الصين خلال رئاستها الدورية للمجلس يتمثل في: التمسك بتعددية الأطراف وممارستها بحزم، مع دعم الأمم المتحدة في لعب دور مركزي، وتعزيز التضامن والتعاون لمواجهة تحديات الوباء، وتعزيز استئناف التنمية في البلدان الواقعة في مناطق الصراع، والتمسك بمباديء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع جيون أن الصين ستعمل كذلك على دفع الحلول السياسية للقضايا الإقليمية الساخنة، وتعزيز قدرات وبناء آليات الأمم المتحدة لتوفير ضمان للتصدي للتحديات المعقدة.