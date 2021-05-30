وزير الخارجية التركي يبدأ زيارة لليونان تستمر يومين

أثينا- (د ب أ):

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى اليونان اليوم الأحد في زيارة تستمر يومين، في إطار الجهود المتواصلة لإبقاء قنوات الحوار بين الجارتين، رغم استمرار الخلافات بينهما حول مجموعة من القضايا.

والتقى تشاووش أوغلو مع عدد من المسلمين اليونانيين، بعضهم من أصول تركية، ويعيشون في شمال شرق البلاد.

ومن المقرر أن يلتقي تشاووش أوغلو غدا برئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في الشق الرسمي من الزيارة.

ويُنظر إلى تبادلات الزيارات على أنها جزء من الجهود الجارية لتخفيف التوترات بين البلدين.

وكان اجتماع عقد بين وزيري خارجية البلدين في أنقرة في أبريل، ووقعت مشادة بينهما خلال مؤتمر صحفي.

ويتعلق جزء من الخلافات بين الجانبين بسياسة الهجرة واحتياطيات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

Displaying هل تجوز قراءة آية الكرسي مرة واحدة بنية ختم الصلاة وقراءة الأذكار؟.