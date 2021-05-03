الخارجية الإيرانية: مستعدون للحوار مع السعودية

03:18 م الإثنين 03 مايو 2021
الخارجية الإيرانية: مستعدون للحوار مع السعودية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن بلاده مستعدة للحوار مع دول الجوار بما في ذلك السعودية.

وقال :"إيران كانت وما زالت مستعدة للحوار مع دول الجوار، بما في ذلك السعودية، على أي مستوى كان".

وعلق المتحدث على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالقول :"تغيير لغة الخطاب يساهم كثيرا في تخفيف التوتر، لكنه لن يؤدي إلى نتيجة عملية ما لم يساهم في تغيير السلوك".

وكان بن سلمان قال مؤخرا :"إيران دولة جارة ونطمح أن يكون لدينا معها علاقة جيدة".

وأضاف :"لا نريد أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس، نريد لإيران أن تنمو وأن يكون لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في المملكة العربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار".

وتابع :"إشكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم بها إيران سواء من برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجية عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامج صواريخها الباليستية".

الخارجية الإيرانية السعودية خطيب زاده محمد بن سلمان

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