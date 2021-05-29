الأولى في العالم.. الإمارات تجيز الاستخدام الطارئ لدواء فعال ضد كورونا

دبي - (د ب أ)

قررت وزارة الصحة بالإمارات منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال ضد فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" أنتجته شركة "جي إس كيه" العالمية، لتصبح بذلك دولة الإمارات الأولى عالميًا في استخدام الدواء بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ له.

وقال مسؤولون في الوزارة للصحفيين مساء اليوم السبت إن الدواء الجديد سيسهم في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة و خفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 85 بالمائة عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.

ويحمل الدواء اسم "Sotrovimab- VIR-7831" وهو يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر و الذين يواجهون خطرا كبيرا للإصابة بأعراض كورونا، الحادة والدخول الى المستشفى جرّاء تداعيات المرض.

وقال وزير الصحة بالإمارات عبد الرحمن العويس إن هذا الانجاز النوعي يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ ريادتها وأسبقيتها في الاستجابة الفعالة للجائحة كنموذج يحتذى عالميًا من خلال استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج بما يسهم بشكل كبير في تسريع تعافي المرضى وتقليل مدة البقاء في العناية المركزة وخفض الوفيات، بالإضافة إلى مواصلة إجراء الفحوصات وتوفير اللقاحات ضمن صدارة دول العالم في التعامل بكفاءة مع جائحة كورونا.