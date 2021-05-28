Masrawy logo white

الولايات المتحدة لا تنوي العودة إلى معاهدة الأجواء المفتوحة

12:24 م الجمعة 28 مايو 2021
الولايات المتحدة لا تنوي العودة إلى معاهدة الأجواء المفتوحة

تسمح المعاهدة برحلات استطلاع غير مسلحة فوق أكثر من

(بي بي سي):

أبلغت الولايات المتحدة الخميس روسيا بأنها لن تعود إلى اتفاق للحد من التسلح يسمح بتسيير رحلات جوية غير مسلحة فوق عشرات الدول الموقعة على الاتفاق.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "انتهاكات روسيا قوضت" معاهدة السماوات المفتوحة. وأضافت أن موسكو لم تمتثل لبنود المعاهدة.

وتنفي روسيا هذه المزاعم. ومن المتوقع أن تنسحب روسيا من المعاهدة هذا العام.

ويسمح الاتفاق بتسيير رحلات مفاجئة وغير مرتب لها من قبل لمراقبة النشاط العسكري.

وتشارك أكثر من 30 دولة في المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "الولايات المتحدة تأسف لأن معاهدة السماوات المفتوحة قد قوضتها انتهاكات روسيا".

وأضافت أن "الولايات المتحدة قررت عند انتهائها من مراجعتها للمعاهدة، أنها لن تسعى للانضمام إليها مرة أخرى، بسبب عدم اتخاذ روسيا أي إجراءات للعودة إلى الامتثال للمعاهدة".

وكانت واشنطن قد انسحبت من المعاهدة خلال رئاسة دونالد ترامب. لكن جو بايدن وصف الخطوة، عندما كان مرشحا للرئاسة، بأنها "قصيرة النظر".

ويعني الإعلان الأمريكي عدم العودة للمعاهدة، أن معاهدة رئيسية واحدة فقط للحد من التسلح بين القوتين النوويتين لا تزال سارية، وهي معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت" التي تضع قيودا على نشر الرؤوس الحربية النووية الإستراتيجية وأنظمة الإطلاق.

يأتي الإعلان الأمريكي مع استعدادت لأول قمة بين بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة جنيف السويسرية في 16 يونيو.

هذا المحتوى من

الولايات المتحدة وزارة الخارجية الأمريكية روسيا رحلات جوية

الخبر التالى:

الرئيس الألماني يعلن ترشحه لولاية ثانية

كورونا.. لحظة بلحظة

1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت.. أسرته وأقاربه والعاملون في شركاته يشيعونه لمثواه الأخير (فيديو وصور)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا