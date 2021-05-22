ثوران بركان "نيراغونغو" في الكونغو

وكالات

أكد الحاكم العسكري لشمال كيفو، ثوران بركان في شمال شرق الكونغو، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال كونستانت نديما، الحاكم العسكري لشمال كيفو، وهي مقاطعة توجد في شمال شرق الكونغو، على الحدود مع رواندا، إن الحماية المدنية ستوجه السكان إلى مناطق آمنة.

وقال الحاكم العسكري، في بيان متلفز، مساء السبت إن "بركان نيراغونغو ثار، وسيتم نقل السكان المدنيين إلى مناطق آمنة".

وبالنسبة للخبراء والعلماء المتخصصين في البراكين؛ يشكل بركان نيراغونغو الواقع في وسط أفريقيا، أحد أكثر هذه البراكين جاذبية وخطورة في نفس الوقت، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

يُصنّف بركان نيراغونغو على قائمة أكثر البراكين نشاطًا على مستوى العالم، نظرا لأنه في حالة ثوران دائم منذ عام 2002. ويؤدي هذا النشاط البركاني، إلى دفع الحمم الحارقة إلى السطح، قادمة مما يُعرف بـ "الحجرة الصهارية" الواقعة في عمق البركان.