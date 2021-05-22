Masrawy logo white

ثوران بركان "نيراغونغو" في الكونغو

10:08 م السبت 22 مايو 2021
ثوران بركان "نيراغونغو" في الكونغو

أرشيفية

وكالات

أكد الحاكم العسكري لشمال كيفو، ثوران بركان في شمال شرق الكونغو، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال كونستانت نديما، الحاكم العسكري لشمال كيفو، وهي مقاطعة توجد في شمال شرق الكونغو، على الحدود مع رواندا، إن الحماية المدنية ستوجه السكان إلى مناطق آمنة.

وقال الحاكم العسكري، في بيان متلفز، مساء السبت إن "بركان نيراغونغو ثار، وسيتم نقل السكان المدنيين إلى مناطق آمنة".

وبالنسبة للخبراء والعلماء المتخصصين في البراكين؛ يشكل بركان نيراغونغو الواقع في وسط أفريقيا، أحد أكثر هذه البراكين جاذبية وخطورة في نفس الوقت، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

يُصنّف بركان نيراغونغو على قائمة أكثر البراكين نشاطًا على مستوى العالم، نظرا لأنه في حالة ثوران دائم منذ عام 2002. ويؤدي هذا النشاط البركاني، إلى دفع الحمم الحارقة إلى السطح، قادمة مما يُعرف بـ "الحجرة الصهارية" الواقعة في عمق البركان.

ثوران بركان بركان الكونغو بركان نيراغونغو

الخبر التالى:

رئيس الحكومة التونسية يؤكد التزام بلاده بتحرير المبادلات التجارية مع الليبيين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1148

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

870

متعافون اليوم

251539

إجمالي الإصابات

14611

إجمالي الوفيات

185243

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا