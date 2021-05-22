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موسكو: التصعيد في المنطقة لم يؤثر على خططنا لتزويد فلسطين بلقاح كورونا

11:34 ص السبت 22 مايو 2021
موسكو: التصعيد في المنطقة لم يؤثر على خططنا لتزويد فلسطين بلقاح كورونا

وزارة الخارجية الروسية

موسكو- أ ش أ:

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط لم يؤثر على خطط موسكو لتزويد فلسطين بلقاح ضد فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك"، السبت - أنها تبذل جهودًا لضمان ألا يكون للتفاقم الحالي للوضع حول القدس الشرقية وقطاع غزة تأثير سلبي على تفاعل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع وزارة الصحة الفلسطينية بشأن مسألة الإمدادات الإضافية من اللقاح الروسي.

وأشارت إلى أن خطط تزويد فلسطين باللقاح الروسي ضد كورونا قيد التنفيذ، لافتة إلى أنه يجب أن يتم شحن الأدوية ضمن الإطار الزمني المتفق عليه بين الأطراف.

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وزارة الخارجية الروسية فلسطين لقاح كورونا موسكو

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