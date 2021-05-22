"رسالة خطيرة".. اغتيال عضو في تحالف سياسي عراقي ببغداد

بغداد- ( د ب أ):

أعلن رئيس تحالف "عزم" العراقي، خميس الخنجر، السبت، اغتيال عضو التحالف هاشم المشهداني في بغداد.

ووصف الخنجر في تغريدة له على حسابه الشخصى عبر تويتر، اغتيال المشهداني بأنه "رسالة خطيرة تؤشر على ضرورة حماية العملية الديمقراطية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية".

وتابع: "ننتظر القصاص العادل من القتلة وممّن دفعهم".