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بكين تدعو واشنطن إلى "وقف الاستفزاز"

07:42 م الخميس 20 مايو 2021
بكين تدعو واشنطن إلى "وقف الاستفزاز"

وزارة الدفاع الصينية

بكين- (د ب أ):

دعت وزارة الدفاع الصينية أمريكا اليوم الخميس إلى "الإقرار بالوضع، والتوقف عن أعمال الاستفزاز"، وذلك بعدما دخلت مدمرة الصواريخ "يو إس إس كورتيس ويلبر" الأمريكية، المياه الصينية حول جزر باراسيل.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، أفاد البيان أيضا بأن الصين دعت الولايات المتحدة إلى الإحجام عن "خلق عواقب أو متاعب للدولتين والجيشين".

ويؤكد البيان أن الجيش الصيني سوف يتخذ "جميع الإجراءات الضرورية" للرد على "التهديدات والاستفزازات".

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