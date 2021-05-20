بكين تدعو واشنطن إلى "وقف الاستفزاز"

بكين- (د ب أ):

دعت وزارة الدفاع الصينية أمريكا اليوم الخميس إلى "الإقرار بالوضع، والتوقف عن أعمال الاستفزاز"، وذلك بعدما دخلت مدمرة الصواريخ "يو إس إس كورتيس ويلبر" الأمريكية، المياه الصينية حول جزر باراسيل.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، أفاد البيان أيضا بأن الصين دعت الولايات المتحدة إلى الإحجام عن "خلق عواقب أو متاعب للدولتين والجيشين".

ويؤكد البيان أن الجيش الصيني سوف يتخذ "جميع الإجراءات الضرورية" للرد على "التهديدات والاستفزازات".