البيت الأبيض: بايدن طلب بشكل صريح وقف التصعيد في غزة

وكالات:

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب بشكل صريح وقف التصعيد بشكل فوري في غزة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

وأكدت مصادر رسمية لوكالة الصحافة الفرنسية أن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل سيجتمع، مساء اليوم (الخميس)، للبحث في وقف محتمل لإطلاق النار بعد أحد عشر يوماً من التصعيد الدامي مع الفصائل المسلحة في قطاع غزة.

وبعد دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، إلى خفض فوري للتصعيد، وفشل فرنسا في إيصال مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار إلى التصويت في مجلس الأمن بسبب عرقلة أمريكية، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن "المحادثات غير المباشرة" مع "حماس" ضرورية لدفع الجهود نحو إنهاء الأعمال العنف بالمنطقة.