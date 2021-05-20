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وزير الخارجية القطري يشكر مصر على جهودها لمحاولة التهدئة في غزة

05:44 م الخميس 20 مايو 2021
وزير الخارجية القطري يشكر مصر على جهودها لمحاولة التهدئة في غزة

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ث

وكالات:

قال وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني إن "وتيرة التهويد والاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة ارتفعت لتصل إلى مرحلة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، كما ترتقي الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين إلى جرائم حرب".

ودعا وزير الخارجية القطري "المجتمع الدولي إلى العمل الجاد وتحمل مسؤولياته لحماية الفلسطينيين ووقف الاعتداءات الإسرائيلية".

وأضاف "نثمن جهود مصر والأردن وتونس والولايات المتحدة محاولتهم التوسط للتوصل إلى تهدئة مستدامة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتعقد اليوم جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة تطور الأوضاع في غزة والضفة الغربية، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

محمد عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري مصر القدس الاستيطان الإسرائيلي

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