وزير الخارجية القطري يشكر مصر على جهودها لمحاولة التهدئة في غزة

وكالات:

قال وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني إن "وتيرة التهويد والاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة ارتفعت لتصل إلى مرحلة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، كما ترتقي الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين إلى جرائم حرب".

ودعا وزير الخارجية القطري "المجتمع الدولي إلى العمل الجاد وتحمل مسؤولياته لحماية الفلسطينيين ووقف الاعتداءات الإسرائيلية".

وأضاف "نثمن جهود مصر والأردن وتونس والولايات المتحدة محاولتهم التوسط للتوصل إلى تهدئة مستدامة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتعقد اليوم جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة تطور الأوضاع في غزة والضفة الغربية، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.