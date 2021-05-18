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"حماس" تنفى موافقتها على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي

11:49 م الثلاثاء 18 مايو 2021
"حماس" تنفى موافقتها على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي

أرشيفية

غزة - (د ب أ)

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الثلاثاء، تقارير نشرت في وسائل إسرائيلية زعمت موافقتها على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بعد غد الخميس.

وصرح عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان "ليس صحيحًا ما تتناقله بعض وسائل إعلام العدو من أن حماس وافقت على وقف لإطلاق النار يوم الخميس، ولم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار".

وأكد الرشق أن الجهود والاتصالات من الوسطاء "جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر اقترحت وقفًا لإطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الخميس المقبل.

وادعت القناة 12 الإسرائيلية، أن حماس وافقت على المقترح المصري.

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