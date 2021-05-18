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الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه دمر المزيد من الأنفاق التابعة لـ"حماس"

01:42 م الثلاثاء 18 مايو 2021
الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه دمر المزيد من الأنفاق التابعة لـ"حماس"

استهداف جزء من شبكة الأنفاق التابعة لحركة حماس في

غزة- (بي بي سي):

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي القول إن 60 من طائراته العسكرية استهدفت جزءا آخر من شبكة الأنفاق التابعة لحركة حماس في غزة، ما أسفر عن تدمير ما يتراوح بين 10 إلى 15 كيلومترا من الأنفاق.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، العميد هيداي زيلبرمان، قوله إننا "نعرف إحداثيات شبكة الأنفاق وكل مدخل إليها"، مضيفا أن عناصر حماس باتت "مضطرة إلى العمل فوق الأرض".

واستهدف جيش الاحتلال عددا من قاذفات الصواريخ ومنازل عدد من قادة حماس.

وأضاف زيلبرمان أن أكثر من 150 من عناصر حركة حماس قتلوا منذ بدء القتال مع غزة، قبل ثمانية أيام، غير أن وزارة الصحة، التي تديرها حماس في غزة، أفادت بمقتل 212 شخصا، بينهم 61 طفلا و36 امرأة.

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غزة الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي

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