زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب مقاطعة "سومطرة الشمالية" بإندونيسيا

جاكرتا-(أ ش أ):

ضرب زلزال بلغت شدته 1ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة "ويست نياس" في مقاطعة "سومطرة الشمالية" بإندونيسيا، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وقال مكتب وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا في مدينة "ميدان" - حسبما ذكر راديو (صوت إندونيسيا) اليوم الثلاثاء - إن مركز الزلزال وقع على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب منطقة "ويست نياس"، وعلى عمق 12 كيلومترا.

ولم تصدر أي تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) عقب وقوع الزلزال.​