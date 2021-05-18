Masrawy logo white

زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب مقاطعة "سومطرة الشمالية" بإندونيسيا

08:43 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب مقاطعة "سومطرة الشمالية" بإندونيسيا

نتيجة زلزال - ارشيفية

جاكرتا-(أ ش أ):

ضرب زلزال بلغت شدته 1ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة "ويست نياس" في مقاطعة "سومطرة الشمالية" بإندونيسيا، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وقال مكتب وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا في مدينة "ميدان" - حسبما ذكر راديو (صوت إندونيسيا) اليوم الثلاثاء - إن مركز الزلزال وقع على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب منطقة "ويست نياس"، وعلى عمق 12 كيلومترا.

ولم تصدر أي تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) عقب وقوع الزلزال.​

هذا المحتوى من

زلزال إندونيسيا جاكرتا مقياس ريختر

الخبر التالى:

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد كينيا بنسبة 3ر6% خلال العام الحالي

كورونا.. لحظة بلحظة

1188

الإصابات الجديدة

61

الوفيات الجديدة

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

182024

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:لتسجيل شقتك.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات الشهر العقاري المقترحة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا