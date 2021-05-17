تركيا تبدأ اليوم تخفيف إجراءات الاغلاق المفروضة لمواجهة كورونا

اسطنبول- (د ب ا):

خرجت تركيا اليوم الاثنين من أكثر قيود الإغلاق صرامة، كانت تهدف لاحتواء فيروس كورونا، ولكن سوف يتم الابقاء على حظر التجوال خلال الليل وفي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى الرغم من تخفيف الكثير من القيود حتى الأول من يونيو المقبل، فإنه سيتعين على المواطنين البقاء في المنزل من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا كل يوم والبقاء بالمنازل خلال عطلة نهاية الأسبوع بأكملها، باستثناء الخروج لشراء البقالة.

وكانت السلطات التركية قد فرضت إجراءات إغلاق لمدة 17 يوما عقب ارتفاع حالات الاصابة اليومية بفيروس كورونا لأعلى مستوى بلغ أكثر من 60 ألف حالة خلال شهر أبريل الماضي، وبطء وتيرة التطعيم ضد الفيروس.

وقالت وزارة الداخلية إن جميع المراكز التجارية سوف تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع، وسيقتصر عمل المطاعم والمقاهي على خدمة التوصيل للمنازل.

وسيستمر إغلاق دور السينما والمنشآت الرياضية والحانات، كما ستستمر المدارس في التعليم عن بعد.

وتسمح السلطات بالتنقل عبر المدن، ماعدا خلال ساعات الحظر. مع ذلك، لا يخضع السائحون الأجانب لأي قيود.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهدف هو خفض حالات الاصابة اليومية إلى أقل من 5000 حالة، وإنعاش قطاع السياحة.

وسجلت تركيا، التي يبلغ تعداد سكانها 84 مليون نسمة، أكثر من 10 آلاف و500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد تجاوز عدد حالات الاصابة بالفيروس في تركيا 1ر5 مليون حالة منذ أواخر شهر مارس الماضي، في حين تبلغ حصيلة الوفيات 44 ألفا و760 حالة.

وحصل نحو 26 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح، ولكن 9ر10 مليون شخص فقط حصلوا على الجرعة الثانية.