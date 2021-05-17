إسرائيل: 3150 صاروخا أُطلقت من غزة خلال الأسبوع الماضي

تل أبيب- (د ب أ):

أفاد الجيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين بإطلاق 3150 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء جولة العنف الحالية قبل أسبوع.

وقال جيش الاحتلال إن نحو 460 صاروخا من تلك الصواريخ سقطت في غزة ولم تتمكن حتى من اجتياز الحدود.

وأضاف أن معدل اعتراض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي لهذه الصواريخ بلغ 90% .

وبالمقارنة، تم إطلاق ما مجموعه 4481 صاروخا على إسرائيل خلال حرب غزة التي استمرت 51 يوما في عام 2014.