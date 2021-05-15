من هنادي لـ الجلاء.. ماذا نعرف عن أبراج غزة التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي؟

كتبت- رنا أسامة:

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 أبراج سكنية في قطاع غزة خلال الأيام الست الماضية، باستهدافها بالصواريخ. وكان آخر تلك الأبراج برج "الجلاء" الذي سوّته صواريخ الاحتلال، بما يضم من شقق سكنية ومقرات لمكاتب إعلامية، بالأرض.

واستهداف الأبراج في غزة ليس جديدًا؛ إذ يتعمد الاحتلال ضرب البنايات السكنية في القطاع منذ عام 2014. ومنذ بدء التصعيد الدموي الأخير، الذي يُعد الأعنف منذ عام 2014، استهدفت إسرائيل أكثر من 500 برج ومنزل ومركز تجاري.

في التقرير التالي، يُلقي "مصراوي" نظرة على أبراج غزة المُدمّرة حتى الآن منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الأخير:

برج هنادي

بدأ قصف الاحتلال الإسرائيلي لأبراج غزة السكنية يوم الثلاثاء، بتدمير برج "هنادي" المكوّن من 13 طابقًا غرب مدينة غزة، بالكامل.

واستهدفت طائرات الاحتلال "هنادي" بعدد كبير من صواريخ الاستطلاع ليعاود الطيران الحربي استهداف البرج مجددًا وتدميره بشكل كامل.





وبعد القصف، هدد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبوعبيدة، إسرائيل، بضرب مدينة تل ابيب بضربة صاروخية قاسية حال تمادى بقصف الأبراج المدنية.

وقال أبوعبيدة عبر موقع التليجرام: "إذا تمادى العدو (الإسرائيلي) وقصف الأبراج المدنية، فإن تل أبيب ستكون على موعدٍ مع ضربةٍ صاروخيةٍ قاسية تفوق ما حصل في عسقلان".





برج الجوهرة

بعد 6 ساعات من تدمير أول برج مدني، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدة صواريخ، برج "الجوهرة" المكوّن من 9 طوابق، في شارع الجلاء وسط غزة.

جاء ذلك بعد ساعة ونصف الساعة من إخلائه من المدنيين. واستهدفت طائرات استطلاع الاحتلال الإسرائيلي بعض أجزائه في وقت سابق قبل قصفه.

"خاص شهاب" #شاهد لحظة تدمير طائرات الاحتلال لبرج الشروق وسط مدينة غزة، المكون من 14 طابقًا. pic.twitter.com/9jrZv2QFu6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021

ويضم "الجوهرة" مكاتب "التلفزيون العربي" وعددًا من القنوات المحلية والعربية، إضافة إلى شقق سكينة.

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية سريعًا بإطلاق كتائب القسام إطلاق 110 صواريخ باتجاه تل أبيب ومطار بن جوريون. كما أعلنت توجيه ضربة صاروخيّة كبيرة بـ100 صاروخ باتجاه بئر السبع المحتلّة.

وحذرت كتائب القسام من استمرار استهداف المباني السكنية، مؤكدة أن "القادم أعظم.. وإن عدتم عدنا".

برج الشروق

سُوي برج "الشروق" المّكون من 14 طابقًا أرضًا إثر غارة إسرائيلية وسط غزة الأربعاء الماضي.

يقع البرج في الحي الروماني، أحد أكثر الشوارع ازدحامًا في غزة. ويضم محالًا تجارية وشققًا سكنية إلى جانب مكاتب تليفزيون "الأقصى" وإذاعة "صوت الأقصى" التابعين لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقبل تدميره، أُطلق صاروخان إسرائيليان "تحذيريان"، ثم 8 صواريخ أدت إلى انهيار نصف المبنى ودمار هائل في النصف الآخر قبل تدميره كليًا وإلحاق أضرار جسيمة في عدد من البنايات المجاورة.





وأسفر القصف العنيف للبرج عن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحيطة به.

وبعد دقائق على تدميره، أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، "130 صاروخًا" في اتجاه مدن عسقلان وسديروت ونتيفوت في إسرائيل، ردًا على قصف برج الشروق، وكردٍ أولي على اغتيال ثلة من قادتها، وفق ما أعلنت في بيان مقتضب.

برج الجلاء

دمّر الاحتلال الإسرائيلي، برج الجلاء، الذي يضم مكاتب إعلامية وشققًا سكنية، في وسط غزة، بعد أن منح مهلة لإخلائه في غضون ساعة قبيل تدميره، وذلك على غرار الغارة التي استهدفت برج "الشروق" قبل أيام.

وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقًا بالكامل وسوّي بالأرض، إثر قصفه من قبل سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي بنحو 4 صواريخ، حسبما ذكرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.

وجاءت غارة برج الجلاء الذي هددت إسرائيل بتدميره سابقًا، بعد سقوط مجموعة من الصواريخ التي أُطلقت من غزة، على مناطق متفرقة بإسرائيل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

كان المبنى يضم شققًا سكنية وعيادات ومراكز طبية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، منها شبكة "الجزيرة" القطرية ووكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بالإضافة إلى مكاتب مُحامين.

وبعد بضع دقائق، برر جيش الاحتلال هذه العملية زاعمًا أن هذا المبنى كان يحتوي على "مصالح استخباراتية" تابعة للاستخبارات العسكرية لحركة حماس.