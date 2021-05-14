الاحتلال الإسرائيلي يدمر بنك الإنتاج الوطني في غزة

(وكالات):

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مقر بنك الإنتاج في مدينة غزة، قرب مجمع الشفاء الطبي، بحسب "روسيا اليوم".

فيما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية، عن سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 250 غارة إسرائيلية، منها 160 غارة جوية شنت بشكل متزامن على شمال وشرق غزة.

ونوه معروف بأن العدوان خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضرارا لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع.

وقصف الجيش الإسرائيلي أبراجا وبيوتا سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من 500 وحدة، فضلا عن تعرض ما لا يقل عن 3500 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل، كما سببت الغارات أضرارا كلية بـ23 مقرا إعلاميا، فضلا عن عشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، بالإضافة إلى قصف 60 مقرا حكوميا تنوعت بين مقرات للشرطة والأمن ومرافق خدماتية.

وأضاف معروف أن 23 مدرسة تضررت بشكل بليغ وجزئي، ودمر عدد من عيادات الرعاية الصحية الأولية جراء القصف الشديد في محيطها، بالإضافة إلى قصف مزارع حيوانية وأراض زراعية وآبار وشبكات ري.

كما تم استهداف المنشآت الاقتصادية والتجارية، ومنها قصف 3 مقرات لبنوك محلية، وقصف أيضا شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات ومحولات كهرباء ومياه وصرف صحي.

إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي اليوم في بيان أنه منذ منتصف الليلة الماضية الخميس شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت نحو 450 صاروخا وقذيفة للاغارة على نحو 150 هدفًا خلال نحو 40 دقيقة.