الاحتلال الإسرائيلي يدمر بنك الإنتاج الوطني في غزة
(وكالات):
دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مقر بنك الإنتاج في مدينة غزة، قرب مجمع الشفاء الطبي، بحسب "روسيا اليوم".
فيما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية، عن سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 250 غارة إسرائيلية، منها 160 غارة جوية شنت بشكل متزامن على شمال وشرق غزة.
ونوه معروف بأن العدوان خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضرارا لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع.
وقصف الجيش الإسرائيلي أبراجا وبيوتا سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من 500 وحدة، فضلا عن تعرض ما لا يقل عن 3500 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل، كما سببت الغارات أضرارا كلية بـ23 مقرا إعلاميا، فضلا عن عشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، بالإضافة إلى قصف 60 مقرا حكوميا تنوعت بين مقرات للشرطة والأمن ومرافق خدماتية.
وأضاف معروف أن 23 مدرسة تضررت بشكل بليغ وجزئي، ودمر عدد من عيادات الرعاية الصحية الأولية جراء القصف الشديد في محيطها، بالإضافة إلى قصف مزارع حيوانية وأراض زراعية وآبار وشبكات ري.
كما تم استهداف المنشآت الاقتصادية والتجارية، ومنها قصف 3 مقرات لبنوك محلية، وقصف أيضا شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات ومحولات كهرباء ومياه وصرف صحي.
إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي اليوم في بيان أنه منذ منتصف الليلة الماضية الخميس شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت نحو 450 صاروخا وقذيفة للاغارة على نحو 150 هدفًا خلال نحو 40 دقيقة.
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