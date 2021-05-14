حماس تطلق صواريخها على الاحتلال.. وصافرات الإنذار تدوي في بئر السبع
وكالات:
أعلنت "كتائب القسام"- الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، شنّ هجمات صاروخية جديدة على أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية استمرار التصعيد العسكري الحاد حول قطاع غزة.
وذكرت كتائب القسام على قناتها في تطبيق "تليجرام" أنها أطلقت رشقات من الصواريخ على مدينتي كريات ملاخي وبئر السبع ومستوطنة نتيفوت في جنوب إسرائيل.
وفي أعقاب هذا الإعلان، أكد الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي في "تويتر" إطلاق صافرات الإنذار في بئر السبع.
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