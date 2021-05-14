دمار كبير في شبكات الكهرباء بقطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ

تعرضت شبكات الكهرباء في قطاع غزة لدمار كبير، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي.

وأكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شبكات الكهرباء في محافظات القطاع تعرضت للدمار بشكل كبير بسبب القصف الإسرائيلي في منطقتي شمال بيت حانون ومدينة غزة شرق الشجاعية والتفاح.

وأوضحت الشركة أن شبكات كهرباء المناطق المستهدفة شمال قطاع غزة وفي شارع الشعف والخط الشرقي لمدينة غزة، وبعض شبكات في محافظات أخرى أصيبت بدمار كبير، لافتة إلى أن طواقم الشركة تقوم منذ الصباح بإزالة الخطر، والبدء بعملية إعادة ربط بعض الخطوط لضمان إيصال التيار للمناطق المتضررة.