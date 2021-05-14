الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف "كنز حماس الاستراتيجي"

(وكالات):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن القبة الحديدية اعترضت نحو 90% من الصواريخ الفلسطينية، زاعمًا أن غارات إسرائيلية استهدفت "كنزًا استراتيجيًا لحماس".

وقال إن زيادة القتلى الفلسطينيين في غزة وقع جراء سقوط 300 صاروخ أطلقتها حماس في القطاع، مضيفا أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تشجعان المدنيين على عدم ترك المباني بعد صدور الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء، بحسب ما نقلته "العربية".

وأضاف المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان، أنه منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة من 6 قواعد جوية واستخدمت 450 صاروخا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفًا في القطاع.

ولفت إلى أن تلك الغارات تهدف إلى ضرب المصالح تحت الأرضية "مترو حماس الموجود تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة"، بحسب زعمه.

كما زعم أن تلك الأنفاق تعتبر كنزًا استراتيجيًا لحماس وستتوضح نتائجها خلال ساعات اليوم. وتابع: "هناك ضربة قوية لكيلومترات عديدة من الأنفاق في شمال قطاع غزة".

وأكد الدخول في اليوم الخامس من العملية، مشددا على "مواصلة العمل بقوة"، بحسب تعبيره.