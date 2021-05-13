تسرب يؤدي لانهيار نظام لإعداد مياه الشرب في محطة الفضاء الدولية

موسكو- (د ب ا):

أعلنت الوكالة الأمريكية للطيران والفضاء " ناسا" أن تسربا ربما يكون السبب وراء انهيار نظام لإعداد مياه الشرب في محطة الفضاء الدولية.

ونشرت ناسا بيانا أمس الأربعاء قالت فيه: "العاملون ليسوا في خطر، ولديهم العديد من قطع الغيار لكي يبدأون في عملية الاصلاح، التي من المتوقع أن تكتمل مطلع الاسبوع المقبل".

وقالت وكالة الفضاء إن هناك مياه كافية في المحطة من أجل احتياجات طاقم العمل لعدة أشهر، مضيفة أن هناك قطع غيار على متن المحطة. وقد أثرت المشكلة على الجزء الأمريكي من القمر الاصطناعي.

وتعمل محطة الفضاء منذ أكثر من عقدين، وبدأت تعاني من مشاكل بسبب مرور الزمن. ففى الأشهر الماضية شهدت تسريبات هددت طاقم العمل بنقص إمدادات الأكسجين .

ولم يتمكن رواد الفضاء من تحديد سبب حدوث التسرب، ولكنهم يعملون على معرفة مصدره. ومن المقرر أن يبدأ فريق من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في دراسة المشكلة في نهاية الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.