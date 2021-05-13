أحداث القدس: شركات طيران دولية تعلن تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

01:52 م الخميس 13 مايو 2021
أحداث القدس: شركات طيران دولية تعلن تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

القدس- (بي بي سي):

أعلنت شركات طيران عدة، تعليق الرحلات الجوية إلى مطار بن جوريون في إسرائيل بسبب الصراع الدائر هناك.

وأوقفت ثلاث شركات طيران أمريكية، هي يونايتد ودلتا وأمريكان إيرلاينز، إلى جانب لوفتهانزا الألمانية وبريتيش إيرويز البريطانية، رحلاتها من وإلى مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية مطار بن جوريون أمام الرحلات الجوية القادمة؛ بسبب مخاطر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، كما قامت بإعادة توجيه الرحلات إلى مطار رامون في جنوب إسرائيل.

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BBC
القدس شركات طيران دولية تعليق رحلات إلى إسرائيل إسرائيل
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