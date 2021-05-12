مقتل فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

11:56 م الأربعاء 12 مايو 2021
مقتل فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أرشيفية

رام الله - (د ب أ)

قتل فلسطيني وأصيب العشرات بجروح مساء الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بمقتل فلسطيني عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب نابلس.

فيما قالت مصادر إسرائيلية إن فلسطيني نفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة يتسهار في نابلس، أسفر عنها إصابة مستوطنين بجراح فيما تم إطلاق النار على المهاجم وقتله.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق في مواجهات متفرقة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن من بين المصابين جريح بحالة خطيرة أصيب بالرصاص الحي في الخليل، وتم إدخاله لغرف العمليات.

وقال شهود عيان إن شبان فلسطينيين تظاهروا قرب حواجز عسكرية واستهدفوا قوات الجيش بإلقاء الحجارة، فيما ردت تلك القوات بإطلاق الرصاص الحي والمغلف بالمطاط، و قنابل الغاز اتجاههم.

وكان فتى فلسطيني قد قتل برصاص الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء خلال مواجهات في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

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