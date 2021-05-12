الاحتلال يعلن حالة الطوارئ في اللد بعد اشتباكات مع فلسطينيين

وكالات

‏أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، حالة الطوارئ في مدينة اللد داخل اسرائيل وفرض حظر التجوال فيها، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان ‏رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن مساء الثلاثاء، أنه سيعقد اجتماعًا بحضور وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة في ضوء أحداث مدينة اللد، حسبما ذكرت "العربية".

‏وأضاف نتنياهو، أنه اتفق مع وزير الدفاع على إرسال كتائب تابعة لحرس الحدود فورًا إلى مدينة اللد.

بدوره أرسل جيش الاحتلال كتائب من الحرس الوطني الإسرائيلي للسيطرة على الأوضاع بالمدينة.

ووقعت اشتباكات دامية وعنيفة في مدينة اللد بالداخل الإسرائيلي، بين فلسطينيين وإسرائيليين، وأخلت سلطات المدينة فندقًا جراء الاشتباكات.

واندلعت مواجهات ليلية بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في عدة مدن بالداخل الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتدخلت الشرطة الإسرائيلية في الاشتباكات بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، على متظاهرين فلسطينيين في تلك المدن.