الإمارات: 15 دقيقة لصلاة العيد في المساجد دون حضور كبار السن والأطفال
أبوظبي - (د ب أ)
قررت حكومة الإمارات إقامة صلاة عيد الفطر بالمساجد، على أن تكون مدة الصلاة 15 دقيقة فقط شاملة الخطبة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، إنه تقرر منع الأفراد المقيمين مع أشخاص مصابين بفيروس كورونا اويتلقون العلاج من حضور الصلاة، كما يمنع حضور الأشخاص المخالطين لمصابي كورونا، والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة.
وأضاف الظاهري للصحفيين اليوم الاثنين: "تقرر منع التجمعات والمصافحة قبل صلاة العيد وبعدها بكافة أشكالها، وستكون الصلاة في الجوامع المعتمدة أو مصليات العيد المفتوحة، كما يتعين على فئات كبار السن ممن هم فوق الستين والأطفال أقل من 12 عامًا تجنب الذهاب إلى صلاة العيد، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم".
الخبر التالى:التحالف يحبط عملية للحوثيين بزورق مفخخ في البحر الأحمر
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
237410
عدد المصابين
-
176763
عدد المتعافين
-
13904
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
158943985
عدد المصابين
-
136434512
عدد المتعافين
-
3305950
عدد الوفيات
إعلان