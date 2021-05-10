باكستان تفتتح أكبر مركز للتطعيم ضد كورونا

إسلام آباد- (د ب ا):

افتتحت باكستان اليوم الاثنين أكبر مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تسعى البلاد لتوسيع البنية التحتية للتطعيم عقب حصولها على 2ر1 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا وفقا لنظام التوزيع الدولي.

وقال ناصر شاه وزير الاعلام بالحكومة الإقليمية إن المركز الجديد الواقع بمدينة كراتشي بجنوب البلاد يمكنه أن يستقبل ما لايقل عن 100 ألف شخص يوميا للتطعيم.

وتواجه باكستان موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، وتتصاعد المخاوف من إمكانية انهيار النظام الصحي، مثلما حدث في الهند التي تواجه ارتفاعا كبيرا في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة، يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 850 ألفا ، وتقترب حصيلة الوفيات من 19 ألف حالة وفاة.

وقامت باكستان حتى الآن بتطعيم 5ر2 مليون شخص، وهو ما يمثل جزءا صغيرا من تعداد سكانها الذي يبلغ 216 مليون نسمة، وذلك بسبب قيود على الإمدادات.

وقال المسؤول بقطاع الصحة فيصل سلطان إن باكستان كانت تعتمد على الصين للحصول على جرعات اللقاح، قبل أن تحصل على أول دفعة من لقاح استرازينيكا وفقا لنظام كوفاكس بداية هذا الأسبوع.

وأضاف أنه من المقرر أن تصل ما لايقل عن 17 مليون جرعة من اللقاح إلى باكستان بحلول نهاية يونيو المقبل، متعهدا بتعزيز معدل التطعيم اليومي بفضل الإمدادات الأكثر استقرارا.

وبجانب التوسع في التطعيم، فرضت السلطات الباكستانية إغلاقا خلال فترة عيد الفطر هذا الأسبوع.