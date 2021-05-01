وزارة الدفاع الأمريكية تلغي خطط بناء جدار على الحدود مع المكسيك

02:07 م السبت 01 مايو 2021
وزارة الدفاع الأمريكية تلغي خطط بناء جدار على الحدود مع المكسيك

توني ساندوفال (67 عاما) بتاريخ 28 آذار/مارس 2021

واشنطن- (أ ف ب):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة أنها ألغت كل خطط بناء الجدار على الحدود مع المكسيك الذي تم تمويله بأموال مخصصة لها في البداية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جمال براون في بيان "وفقا لإعلان الرئيس (جو بايدن)، تلغي وزارة الدفاع كل مشاريع بناء الجدار الحدودي المدفوعة بأموال مخصصة أصلا لمشاريع عسكرية أخرى".

وأضاف أن وزارة الدفاع "بدأت اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإلغاء مشاريع بناء الحاجز الحدودي"، مؤكدا أن "إجراء اليوم يعكس التزام هذه الإدارة المستمر بالدفاع عن أمتنا ودعم أفراد قواتنا وأسرهم".

وأشار إلى أن الأموال التي لم يتم الإفراج عنها بعد سيعاد توجيهها إلى المشاريع التي كانت مخصصة لها في الأصل ولا سيما المدارس الخاصة بعائلات العسكريين والبناء في قواعد في الخارج وتأمين معدات لاحتياطي الحرس الوطني. لكنه لم يوضح قيمة الأموال.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استخدم مليارات الدولارات من ميزانية البنتاجون في 2019 و2020 لتمويل جداره المخصص "لمكافحة الهجرة" على الحدود مع المكسيك، الوعد الأساسي الذي قطعه خلال حملته الرئاسية في 2016. ولم تقدم المكسيك ولا الكونغرس الأموال المطلوبة لذلك.

عند وصوله إلى البيت الأبيض في يناير، أصدر الرئيس الحالي جو بايدن أمرا تنفيذيا بتعليق بناء الجدار.

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