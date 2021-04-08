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الاتفاق النووي: واشنطن تعلن استعدادها لرفع العقوبات عن إيران

11:24 ص الخميس 08 أبريل 2021
الاتفاق النووي: واشنطن تعلن استعدادها لرفع العقوبات عن إيران

وزارة الخارجية الأمريكية

طهران- (بي بي سي):

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الليلة الماضية، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن إيران، التي تتعارض مع اتفاقية "خطة العمل الشاملة المشتركة" لكنه لم يعطي أي تفاصيل إضافية.

والتقى دبلوماسيون من القوى الدولية الكبرى بشكل منفصل مع إيران والولايات المتحدة لمناقشة كيفية العودة إلى الاتفاق. ووصفت واشنطن المحادثات غير المباشرة في فيينا بأنها خطوة بناءة ومفيدة باتجاه استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل 3 سنوات.

وقالت إيران إن محادثات الثلاثاء في فيينا كانت بناءة، لكنها رفضت أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل خفض نسبة تخصيب اليورانيوم.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تعليق له هذا الأسبوع من إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وقال إن إسرائيل لن تكون ملزمة باتفاق "يمهد الطريق لإيران لامتلاك أسلحة نووية".

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