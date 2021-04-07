معاهد الصحة الوطنية الأمريكية تبدأ دراسة لتقييم الآثار الناتجة عن لقاحات كورونا

الولايات المتحد - (أ ش أ)

أعلنت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية اليوم الأربعاء، بدء إجراء دراسات طبية لتقييم آثار الحساسية التي يتسبب فيها التطعيم بلقاحى "فايزر-بيونتيك" و"موديرنا" المضادين لفيروس كورونا المستجد على بعض الأشخاص بعد فترة وجيزة من تلقيهم أحد اللقاحين.

وذكر مدير المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاتوتشي في بيان اليوم الأربعاء، أن حالة القلق لدى البعض بشأن آثار الحساسية الشديدة والنادرة التي تصيب بعض الأشخاص عقب تلقى لقاح كورونا يمكن تفهمها جيدا.

وأوضح أن هذه الدراسة والمعلومات المتوفرة من خلال التجارب السريرية ستساعد الأطباء على تقديم الدعم الطبي بشأن قابلية الأشخاص لحدوث حالات الحساسية المفرطة أو وجود خلل في خلايا النظام المناعي.

وسوف تجري معاهد الصحة الوطنية هذه الدراسة على 3 آلاف و400 شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاما من خلال 35 مركزا بحثيا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار الى ان بعض الاشخاص الذين تلقوا لقاحات للتطعيم ضد كورونا في الولايات المتحدة ظهرت لديهم أعراض للحساسية، وتشمل الحساسية الجلدية والتورم وارتفاع صوت التنفس، بعد مرور أربع ساعات فقط على تلقيهم أحد اللقاحين.

كان المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أصدر تحذيرا من أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضى للحساسية هم الأكثر عرضة لحدوث هذه الآثار الجانبية فى حالة تلقيهم لقاحات كورونا، مشيرا الى ان الاشخاص الذين تظهر عليهم أية أعراض عقب تلقي الجرعة الأولى لا يجب أن يتلقوا الجرعة الثانية حال حدوث هذه الأعراض.