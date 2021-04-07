واشنطن تعلن استئناف المساعدة الأمريكية للشعب الفلسطيني

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، استئناف المساعدة الأمريكية للشعب الفلسطيني.

وقال بلينكن في تغريدة مساء الأربعاء عبر "تويتر" إن المساعدة الأمريكية للشعب الفلسطيني ستوفر الإغاثة الإنسانية الهامة وتعزز الازدهار والاستقرار الإقليميين، مع تعزيز القيم والمصالح الأمريكية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، تفاصيل المساعدة الأمريكية للشعب الفلسطيني، التي تمثلت في 75 مليون دولار مساعدات اقتصادية وتنموية لقطاع غزة والضفة الغربية و10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وذكر البيان أن المساعدات تشمل 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا). بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة جائحة كورونا.