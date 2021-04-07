أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

واشنطن تعلن استئناف المساعدة الأمريكية للشعب الفلسطيني

08:35 م الأربعاء 07 أبريل 2021
واشنطن تعلن استئناف المساعدة الأمريكية للشعب الفلسطيني

أنتوني بلينكن

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، استئناف المساعدة الأمريكية للشعب الفلسطيني.

وقال بلينكن في تغريدة مساء الأربعاء عبر "تويتر" إن المساعدة الأمريكية للشعب الفلسطيني ستوفر الإغاثة الإنسانية الهامة وتعزز الازدهار والاستقرار الإقليميين، مع تعزيز القيم والمصالح الأمريكية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، تفاصيل المساعدة الأمريكية للشعب الفلسطيني، التي تمثلت في 75 مليون دولار مساعدات اقتصادية وتنموية لقطاع غزة والضفة الغربية و10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وذكر البيان أن المساعدات تشمل 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا). بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة جائحة كورونا.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الشعب الفلسطيني تويتر

الخبر التالى:

رئيس البرازيل: فيروس كورونا جاء ليبقى ولن نقبل بالإغلاقات مجددًا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:معتدل نهارا.. الأرصاد توضح توقعات طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا