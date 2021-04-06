تعرض سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم في البحر الأحمر
وكالات
تعرضت سفينة شحن إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم في البحر الأحمر، قبالة سواحل إريتريا، مساء اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت العربية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن واشنطن لم تشن عمليات عسكرية لاستهداف سفينة الشحن الإيرانية في البحر الأحمر.
وشدد المسؤولون على أن واشنطن ليس لها علاقة باستهداف سفن إيرانية في البحر الأحمر.
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