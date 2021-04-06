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السعودية: رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان

06:09 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
السعودية: رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان

المسجد الحرام

السعودية - (أ ش أ)

أعلنت السعودية رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصلٍ يوميا، انطلاقاً من حرص المملكة على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك من معتمرين ومصلين، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصرح مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، بأنه تقرر ذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) وذلك بدءاً من 1 رمضان، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد المصدر أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هي من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و (توكلنا)، داعياً لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.

كما بين المصدر أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق (توكلنا) وذلك من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.

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المسجد الحرام السعودية شهر رمضان فيروس كورونا

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