الرئيس اللبناني يحذر وزارة المالية والمصرف المركزي من محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي
بيروت - (د ب أ)
حذّر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء اليوم الاثنين، في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" وزارة المالية والمصرف المركزي من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي.
وقال الرئيس عون: "احذّر الجانب اللبناني، وتحديدًا وزارة المال والمصرف المركزي، المجتمعين غدًا مع شركة التدقيق الجنائي "الفاريزومرسال" من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي، وأحمّلهما المسؤوليةباسم الشعب اللبناني".
يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني كان قد وافق في 21 يوليو الماضي على الاستعانة بشركة "الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.
وأبلغت شركة "الفاريز ومارسال" وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في 20 نوفمبر الماضي، إنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لعدم حصول الشركة على المستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها.
وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 ديسمبر الماضي تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.
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