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رفع الطاقة التشغيلية.. قرارات سعودية بشأن الصلاة بالمسجد الحرام في رمضان

06:32 م الإثنين 05 أبريل 2021
رفع الطاقة التشغيلية.. قرارات سعودية بشأن الصلاة بالمسجد الحرام في رمضان

المسجد الحرام

مكة المكرمة - (أ ش أ):

قررت وزارة الحج والعمرة السعودية رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، انطلاقا من الحرص على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بالوزارة "إنه سيتم منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءا من الأول من رمضان للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين".

وأوضح المصدر أنه سيتم حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه سيتم عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.. مؤكدا أن المنصة الرئيسية والمعتمدة لأخذ التصاريح هي تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرا من الحملات والمواقع الوهمية.

هذا المحتوى من

Asha
المسجد الحرام مكة المكرمة وزارة الحج والعمرة الإجراءات الاحترازية شهر رمضان

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