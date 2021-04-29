كوريا الجنوبية تسجل 680 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات
سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 121 ألفا و351 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
كما سجلت البلاد 4 حالات وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1825 وفاة.
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