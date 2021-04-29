وزير التجارة الماليزي يشارك في تنظيف الحرم المكي

نشر وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد علي، صورة له عبر حسابه الرسمي علي "تويتر"، وهو يُشارك العمال بإزالة آثار الأمطار في المسجد الحرام.

ولاقت الصورة رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى المعلقون إعجابهم بمبادرته.

وأوضح الوزير أنه أراد أن يشارك العمال بجهد بسيط، واصفاً مشاركته هذه بـ"النعمة الكبيرة"، وفق العربية.

وشهدت منطقة مكة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، حيث استمتع زوار بيت الله الحرام بالأمطار وسط ابتهالاتهم ودعواتهم خلال شهر رمضان المبارك.