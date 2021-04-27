الملكة اليزابيث تعود للعمل لأول مرة منذ وفاة الأمير فيليب

لندن - أ ش أ

عادت الملكة اليزابيث الثانية إلى العمل، اليوم الثلاثاء، بعد خمسة أيام من انتهاء فترة الحداد الملكي على زوجها الأمير فيليب، وأجرت أول مشاركتين ملكيتين لها، من خلال مشاركات افتراضية.

وبحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية، فإن موقع الملكة الرسمي عبر الإنترنت، قال: "اليوم، أجرت جلالة الملكة لقاء افتراضيا عبر رابط فيديو من قلعة وندسور واستقبلت الملكة السيدة إيفيتا بورميستر عبر رابط فيديو وقدمت رسائل اعتمادها كسفيرة لجمهورية لاتفيا لدى المملكة".

وأضافت:" استقبلت صاحبة الجلالة السيدة ساره أفوي أماني عبر رابط الفيديو وقدمت خطابات اعتمادها كسفيرة لجمهورية كوت ديفوار لدى المملكة".

وانتهت فترة الحداد الوطني في 18 أبريل الجاري بعد أسبوعين من وفاة الأمير فيليب.

وأكملت الملكة والأميرة آن ودوق ودوقة كمبريدج مهامهم الملكية في الأسبوعين التاليين لوفاة فيليب.